Сколько кредитов выдали на сельское хозяйство в Азербайджане

На 1 июня этого года портфель бизнес-кредитов, предоставленных азербайджанскими банками в сфере сельского хозяйства, составил 1,805 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Кредитный портфель по данной сфере в месячном сравнении снизился на 5 млн манатов (0,3%) и увеличился на 263 млн манатов (17%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, сумма выданных банками бизнес-кредитов в сфере сельского хозяйства на 1 мая 2025 года составила 1,810 млрд манатов, а на 1 июня прошлого года - 1,542 млрд манатов.

Отметим, что на 1 июня текущего года объем кредитного портфеля банков в Азербайджане составил 28,4 миллиарда манатов. 15,1 миллиарда манатов кредитного портфеля составили бизнес-кредиты, 8,9 миллиарда манатов - потребительские кредиты, а 4,4 миллиарда манатов - ипотечные кредиты.