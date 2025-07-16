В Лачине стартуют проекты по созданию парков и зон отдыха

Реставрационно-строительные работы в городе Лачин продолжаются поэтапно в соответствии с поручениями и указаниями главы государства.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал официальный представитель Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Гусейн Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, продолжаются плановые и подготовительные работы по реконструкции инфраструктуры города, строительству социальных объектов, жилых и административных зданий.

"В этом контексте соответствующие органы осуществляют необходимые процессы по проектированию, технико-экономическому обоснованию и другим начальным этапам. Для дальнейшего развития города предусмотрено строительство новых многоквартирных домов, а также создание жилых массивов частных домов. Параллельно проектируется строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, электричества, газа, связи и других важных сфер услуг. Строительство культурных центров, спортивных сооружений и других объектов, которые оживят общественную жизнь города, также входит в число основных направлений развития", - сказал он.

Г.Гулиев отметил, что разрабатываются концептуальные подходы по созданию парковых и зон отдыха, формированию общей городской среды.

"До конца года планируется начать реализацию важных проектов в этом направлении. Эти работы будут проводиться поэтапно и в соответствии с принципами современного градостроительства. Отмечу, что концепция дальнейшего развития Лачина занимает важное место в социально-экономическом возрождении региона и предусматривает реализацию комплексных мер в этом направлении", - сказал он.