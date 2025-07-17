Посольство Азербайджана во Франции опубликовало кадры с выставки в память о журналистах, погибших в результате армянской агрессии

Посольство Азербайджана во Франции поделилось кадрами с фотовыставки, посвящённой памяти журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей в ходе военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выставка была организована аналитическим центром Baku Network при поддержке азербайджанского посольства в Париже и Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.

Отмечается, что Baku Network впервые в Европе поднял тему азербайджанских журналистов, ставших жертвами армянской агрессии.

"Они отдали свои жизни, чтобы донести правду до мира. Эта выставка посвящена их мужеству, самоотверженности и светлой памяти. Мы никогда не забудем их", - говорится в публикации посольства.

Отметим, что в рамках выставки Baku Network представил широкой общественности материалы о журналистах-шехидах. В мероприятии приняли участие представители французской общественности, а также журналисты из Франции и других стран.

Выставка прошла в Культурном центре Азербайджана в Париже в рамках проекта Baku Network "Анализ гибридных и идеологических угроз против Азербайджана".

Памятные буклеты о журналистах-шехидах были вручены участникам выставки, а также гостям презентации, посвящённой 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, проходившей в здании организации в рамках 47-й сессии Комитета всемирного наследия.