Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район

Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 17 июля прибыл в Физулинский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Гурбангулы Бердымухамедова встретил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Физулинском международном аэропорту председателю Халк Маслахаты Туркменистана была предоставлена информация о построенных на освобожденных от оккупации территориях Физулинском, Зангиланском и Лачинском международных аэропортах.