https://news.day.az/officialchronicle/1768252.html Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район - ФОТО Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 17 июля прибыл в Физулинский район. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район - ФОТО
Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 17 июля прибыл в Физулинский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Гурбангулы Бердымухамедова встретил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В Физулинском международном аэропорту председателю Халк Маслахаты Туркменистана была предоставлена информация о построенных на освобожденных от оккупации территориях Физулинском, Зангиланском и Лачинском международных аэропортах.
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