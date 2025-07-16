Запад установил для Ирана крайний срок по ядерной сделке

Госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в ходе телефонного разговора договорились установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если к указанному сроку сделка не будет достигнута, три европейские державы планируют запустить механизм "мгновенного возврата" к санкциям Совета Безопасности ООН, снятых в рамках иранской сделки 2015 года, говорится в публикации.

По данным источников, европейцы намерены начать переговоры с Ираном в ближайшее время и попытаться убедить Тегеран, что он может избежать санкций. Но для этого Исламская Республика должна предпринять шаги, которые докажут мирный характер ее ядерной программы.

В частности, речь идет о возобновлении мониторинга со стороны МАГАТЭ, который Иран приостановил после израильских и американских ударов по ядерным объектам Ирана, а также вывозе из страны примерно 400 кг урана, обогащенного до 60%, который имеется в распоряжении Тегерана.

Axios пишет, что администрация президента США Дональда Трампа также предпринимает попытки возобновить переговоры с Исламской Республикой по ядерной сделке. При этом глава Белого дома разочарован, что Иран до сих пор не вернулся к ним.