В районе Бирюлево Восточное в Москве ввели карантин по бешенству.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, распоряжение опубликовано на сайте mos.ru.

Ограничения, начавшиеся еще 9 июля, будут действовать до 6 сентября 2025 года. Известно, что в одной из квартир на Михневской улице обнаружили зараженное животное. По данным ветклиники, вирусом заразилась кошка, которую содержали на свободном выгуле на даче в Подмосковье.

Портал msk1 пишет, что после выявления инфекции к жителям домов в окрестностях приезжали сотрудники эпидемиологической службы, предлагавшие бесплатно привить домашних животных.