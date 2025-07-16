Армия Израиля нанесла авиаудары по югу Сирии

Израиль нанес авиаудары по Аль-Кисве к югу от Дамаска, а также штаб-квартире ХТШ в Деръа, Южная Сирия.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Также два дивизиона ЦАХАЛ готовятся к заходу в Сирию и перебрасываются на Голанские высоты.

Тем временем, сирийское информагентство Sana сообщает, что передовые подразделения Армии обороны Израиля уже продвигаются вглубь сирийской провинции Дараа.