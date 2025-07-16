https://news.day.az/world/1768165.html Армия Израиля нанесла авиаудары по югу Сирии - ВИДЕО Израиль нанес авиаудары по Аль-Кисве к югу от Дамаска, а также штаб-квартире ХТШ в Деръа, Южная Сирия. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Также два дивизиона ЦАХАЛ готовятся к заходу в Сирию и перебрасываются на Голанские высоты.
Армия Израиля нанесла авиаудары по югу Сирии - ВИДЕО
Израиль нанес авиаудары по Аль-Кисве к югу от Дамаска, а также штаб-квартире ХТШ в Деръа, Южная Сирия.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Также два дивизиона ЦАХАЛ готовятся к заходу в Сирию и перебрасываются на Голанские высоты.
Тем временем, сирийское информагентство Sana сообщает, что передовые подразделения Армии обороны Израиля уже продвигаются вглубь сирийской провинции Дараа.
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