Иран хочет возобновления переговоров с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет возобновления переговоров по своей ядерной программе, Вашингтон готов к ним.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на встрече с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.

"Они хотят переговоров, они очень хотят переговоров", - заявил Трамп. "Мы не торопимся, потому что мы сказали, что сделка уже могла быть достигнута. Они должны были пойти на сделку, а потом мы разбомбили их в нескольких местах", - продолжил американский лидер.

"Мы не торопимся. Но если они хотят переговоров, мы готовы к ним", - подчеркнул глава Белого дома.

Как сообщил во вторник портал Axios со ссылкой на источники, США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном, в противном случае Тегеран "столкнется с жесткими санкциями".