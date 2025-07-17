Ле Пен намерена участвовать в выборах

Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен намерена выдвинуть свою кандидатуру на досрочных парламентских выборах в случае, если они состоятся.

"Я выдвину свою кандидатуру и буду отстаивать ее в инстанциях, ответственных за ее утверждение - административном суде, а затем Государственном совете", - сказала она в интервью газете Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, процесс в этих инстанциях даст ей возможность подать жалобу в Конституционный совет, который будет обязан проверить решение о запрете участвовать в выборах на соответствие конституции республики. "Я говорила, что воспользуюсь всеми возможными средствами обжалования. Я это сделаю", - указала она.

Досрочные выборы в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции) могут состояться, если президент республики Эмманюэль Макрон воспользуется своим конституционным правом на роспуск палаты.

Суд в Париже 31 марта приговорил Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет (остальные два года даны условно). Также суд принял решение лишить ее права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет, причем данная мера, в отличие от лишения свободы, вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции. Эта мера не распространяется только на действующий депутатский мандат в Национальном собрании, тогда как остальные выборные должности она должна покинуть.

Приговор парижского суда лишает Ле Пен возможности баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году. Сама Ле Пен назвала решение суда политическим и подала жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Как ожидается, апелляционный пересмотр дела может завершиться летом 2026 года.