Хуситы ударили по Израилю

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли серию ударов по целям в Израиле, атаковав в том числе аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением баллистической ракеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Ракетные войска <...> провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар баллистической ракетой типа "Зульфикар" по аэропорту Лод (имеется в виду Бен-Гурион - прим. ТАСС)", - сказал Сариа, обращение которого транслировал подконтрольный "Ансар Аллах" телеканал Al Masirah.