https://news.day.az/world/1768199.html Хуситы ударили по Израилю Хуситы заявили о нанесении ударов по аэропорту Бен-Гурион и порту Эйлат с использованием баллистической ракеты и беспилотников. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Новость обновляется
Хуситы ударили по Израилю
Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли серию ударов по целям в Израиле, атаковав в том числе аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением баллистической ракеты.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
"Ракетные войска <...> провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар баллистической ракетой типа "Зульфикар" по аэропорту Лод (имеется в виду Бен-Гурион - прим. ТАСС)", - сказал Сариа, обращение которого транслировал подконтрольный "Ансар Аллах" телеканал Al Masirah.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре