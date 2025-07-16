Армяне из разных галактик, объединяйтесь!: новая роль Ары Абрамяна

Автор: Акпер Гасанов

Складывается впечатление, что Ара Абрамян, находясь в режиме перманентного вдохновения, решил сыграть роль не просто главы Союза армян России, а своего рода вселенского пресс-секретаря Армянской апостольской церкви. Ну а что? У католикоса Гарегина Второго и так забот по горло - его самого в отставку отправить. А тут такой помощничек подоспел - добровольный, громкоголосый и... невыездной. По крайней мере - в Армению.

Вот, кстати, интересный факт: совсем недавно самого Абрамяна в родную Армению не пустили. Почему - не пояснили, но сам он об этом вежливо умалчивает. И вдруг - всплеск активности, заявление о грядущей "всеармянской международной онлайн-конференции в защиту Армянской апостольской церкви". Слово "онлайн" в данном случае ключевое - не потому что он за цифровизацию, а потому что въезд ему, как видно, заблокирован.

Как говорится, "не пустили в Ереван - так устроим виртуальный Эчмиадзин". При этом особенно веселит риторика Абрамяна. Мол, ему звонят "со всего мира", возмущаются, просят защитить церковь, а заодно - ну может быть - и провести зум-конференцию. Тут невольно вспоминается классический анекдот:

- Они тебя за глаза ругали!

- За глаза? Пусть хоть бьют меня за глаза - я ж этого не увижу!

Так и Абрамян: если он не может физически присутствовать в Армении, почему бы не сделать "межпланетную" видеоконференцию в защиту ААЦ - с участием не только диаспоры, но и, скажем, армян с Марса, с Юпитера и из параллельной вселенной, где он всё ещё является уважаемой фигурой. При этом, если эти инопланетные армяне окажутся членами САР, то удивляться этому не стоит.

Особый штрих к портрету - Абрамян напомнил, что он ещё и глава Всемирного армянского конгресса. Видимо, для пущей значимости - вдруг кто-то подзабыл, почему он так громко вещает. Осталось только уточнить: уполномочивал ли его кто-то вообще защищать церковь? Или католикос Гарегин Второй и в самом деле делегировал ему полномочия патриаршего микрофона и виртуального кадила?

Если так - то не исключено, что следующим шагом будет посвящение Абрамяна в диаконы, а там глядишь - и в архимандриты. А что? В эпоху онлайн-литургий и цифрового паломничества всё возможно. Что же касается самой Армянской апостольской церкви, которую так рьяно защищает Ара Абрамян, то, мягко говоря, репутация её в самой Армении - вещь не то чтобы однозначная.

Вот, например, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян опубликовал видео, где священнослужитель, не моргнув глазом, говорит о необходимости отрубить голову Николу Пашиняну.

"Вы думали, Вазген Галстян - это уже предел радикализма? Так вот - держите новый уровень", - резюмирует Арутюнян.

Это уже даже не политическая риторика, а какая-то симфония фанатизма с элементами средневекового мракобесия.

На этом фоне попытки Абрамяна изобразить себя борцом за светлое имя церкви выглядят примерно так же уместно, как если бы Григорий Распутин требовал реабилитировать монашество. И тут главный вопрос - а почему звонят именно ему, а не католикосу? Что, Гарегин Второй отключил WhatsApp? Или доверие к официальной иерархии настолько подорвано, что теперь главные обращения идут к скандальному бизнесмену и диаспорному квазиполитическому активисту, которого в Армении уже давно воспринимают как токсичную фигуру?

Впрочем, в этом тоже есть своя логика. Всё-таки церковь давно стала ареной политических баталий, а не духовным прибежищем. И теперь каждый, у кого есть доступ к интернету и обида на действующую власть, может объявить себя защитником веры - пусть даже с дачи под Подольском. Так что ждём. Возможно, следующей инициативой Абрамяна станет всеночная онлайн-молитва с трансляцией на YouTube, посвящённая духовному оздоровлению армянского народа под его личным покровительством. А после - кто знает - может, и собственный патриархат зарегистрирует в Zoom. Всё-таки времена нынче цифровые, и религия, как выясняется, тоже вполне может быть удалённой.