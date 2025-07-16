В Нью-Йорке представили рюкзак в виде гигантских наушников AirPods

Нью-йоркский бренд Bravest Studios анонсировал выпуск необычного рюкзака AirPack, дизайн которого в точности повторяет гигантский зарядный кейс для наушников Apple AirPods. Аксессуар не только копирует внешний вид, но и механизм открывания крышки. Об этом сообщает ресурс Yanko Design (YD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Объем рюкзака составляет 44 литра. Внутри вместо самих наушников расположены два крупных съемных контейнера в форме вкладышей AirPods, предназначенные для хранения вещей - от одежды и обуви до гаджетов. Каждый контейнер оснащен собственной молнией. Кроме того, в конструкции предусмотрено отделение для ноутбука.

По замыслу создателей, AirPack является не только функциональным предметом, но и своеобразным "социальным комментарием". Главная цель дизайна - привлекать внимание окружающих, играя на узнаваемости культового продукта Apple и нарушении привычных масштабов. В компании отмечают высокий уровень детализации, включая механизм шарнира крышки.

Важно отметить, что AirPack - это не концепт, а реальный продукт, который поступит в продажу. Продажи стартуют 19 июля в магазине бренда в районе Сохо в Нью-Йорке. Цена на данный момент не объявлена, однако ожидается, что стоимость лимитированного аксессуара будет высокой.