Инфляция в Великобритании выросла до максимума

Годовой уровень инфляции потребительских цен в Британии неожиданно вырос до самого высокого уровня за год - 3,6 % в июне, показали официальные данные в среду, несколько ослабив ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Банка Англии, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой Reuters, передает Day.Az.

Июньские данные Управления национальной статистики привели годовой индекс потребительских цен к самому высокому значению с января 2024 года, вопреки ожиданиям экономистов из опроса Reuters, что он останется без изменений на уровне майского показателя в 3,4 %.

Инфляция в Британии неуклонно растет с тех пор, как в сентябре прошлого года она достигла трехлетнего минимума в 1,7 %. В мае Банк Англии прогнозировал, что в сентябре она достигнет пика в 3,7 %, что почти вдвое превышает целевой показатель центрального банка в 2 %. Инфляция в Великобритании является самой высокой среди всех крупных развитых экономик и примерно на один процентный пункт выше, чем в США или еврозоне.

После выхода данных фунт стерлинг немного вырос по отношению к доллару, доходность пятилетних гособлигаций достигла месячного максимума, а финансовые рынки оценили вероятность снижения ставки Банка Англии на четверть пункта в августе и еще на одну ставку позднее в этом году.

Наибольший вклад в рост инфляции в период с мая по июнь внесло повышение стоимости автомобильного топлива, авиабилетов и железнодорожных билетов, а также увеличение стоимости продуктов питания, одежды, красного вина и пива.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки были на 4,5 % выше, чем годом ранее, что стало самым большим ростом с февраля 2024 года.