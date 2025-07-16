Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева ознакомились с Азербайджанским национальным музеем ковра

Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 16 июля ознакомились с Азербайджанским национальным музеем ковра.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, директор музея Амина Меликова проинформировала гостью о древнем искусстве ковроткачества нашего народа, его истории, обычаях и традициях.

Отмечалось, что коллекция музея, отражающая основные художественные направления азербайджанского ковроделия, демонстрирует гармонию используемых материалов, техник ковроткачества, а также изящную и глубоко художественную особенность ковров.

Было отмечено, что в золотом фонде коллекции музея находятся ворсовые и безворсовые ковры из 7 регионов Азербайджана - Губы, Баку, Ширвана, Гянджи, Газаха, Карабаха и Тебриза. Наряду с этим, в экспозиции представлены и другие образцы декоративно-прикладного искусства. Ковры - это произведения искусства, отражающие быт и уклад жизни народа, богатые орнаментами с изображением людей, животных, птиц и растений.

Было отмечено, что благодаря огромным усилиям первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой национальное искусство ковроткачества в 2010 году было включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Гостья также наблюдала за процессом ковроткачества в музее.

Затем Огулджахан Атабаева была проинформирована о древнем искусстве азербайджанского келагаи. Гостье подробно рассказали о методе изготовления келагаи и значении традиционных узоров на нем.

В заключение гостье была вручена книга, посвященная 55-летию Азербайджанского национального музея ковра.

В свою очередь, Огулджахан Атабаева подарила национальному музею ковер.

Помимо материально-культурного наследия азербайджанского народа, на Огулджахан Атабаеву произвели впечатление оригинальный облик здания музея и необычная структура выставочных залов.