"Нефтчи" хочет подписать бывшего игрока "Тоттенхэма"

Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" хочет усилить состав бывшим вратарем английского "Тоттенхэма".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Sportinfo", столичный представитель заинтересован в переходе Тома Гловера.

"Нефтчи" достиг соглашения с 27-летним австралийским вратарем по многим вопросам. Вполне вероятно, что новый сезон он проведет в Азербайджане.

Том Гловер в настоящее время выступает за английский "Мидлсбро". Ранее он был легионером в шведском "Хельсинборге".

У себя на родине голкипер выступал за такие клубы, как "Централ Кост" и "Мельбурн".

Хотя он и попал в молодежную команду "Тоттенхэма" до 23 лет, место в основном составе ему не доверили.

Иностранный вратарь, выступавший во всех младших возрастных сборных своей страны, еще не дебютировал за основную команду Австралии.