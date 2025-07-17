"Нефтчи" хочет подписать бывшего игрока "Тоттенхэма"
Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" хочет усилить состав бывшим вратарем английского "Тоттенхэма".
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Sportinfo", столичный представитель заинтересован в переходе Тома Гловера.
"Нефтчи" достиг соглашения с 27-летним австралийским вратарем по многим вопросам. Вполне вероятно, что новый сезон он проведет в Азербайджане.
Том Гловер в настоящее время выступает за английский "Мидлсбро". Ранее он был легионером в шведском "Хельсинборге".
У себя на родине голкипер выступал за такие клубы, как "Централ Кост" и "Мельбурн".
Хотя он и попал в молодежную команду "Тоттенхэма" до 23 лет, место в основном составе ему не доверили.
Иностранный вратарь, выступавший во всех младших возрастных сборных своей страны, еще не дебютировал за основную команду Австралии.
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