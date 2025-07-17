Грузия опровергла обвинения армян

Официальный Тбилиси категорически опроверг заявления о блокировке транзитных армянских грузов.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в Службе доходов Грузии Министерство финансов Грузии.

Отмечено, что все таможенные процедуры осуществляются в активном режиме с учётом возросшего объёма международных перевозок. На всех пунктах пропуска сотрудники работают круглосуточно, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта. В частности, на КПП "Казбеги", где ранее наблюдалась "кратковременная задержка движения", ситуация была полностью нормализована.

Ранее СМИ сообщали, что после временной приостановки транзита сжиженного газа из России через Грузию цены на топливо в Армении подскочили почти на 40%. До этого была проблема с задержкой грузов армянского коньяка, следовавшего в Россию.

Оппозиционный депутат Национального собрания Армении Гарник Даниелян утверждал, что из-за задержки грузовиков с газом создаются риски утечек и взрывов из-за повышенного давления в баллонах. Он связал ситуацию с "ухудшением армяно-грузинских отношений". По его словам, проблемы возникли не только с поставками газа, но и с экспортом армянской сельхозпродукции.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в X написала, что "блокирование армянских грузов нарушает дух многовековой грузино-армянской дружбы" и призвала прекратить действия, которые, по её словам, "подрывают доверие и экономическую стабильность в регионе".

15 июля власти Армении сообщали, что проблема с транзитом газа решена. По данным Минэкономики Армении, 14 июля в страну въехали 44 грузовика со сжиженным газом, а за четыре дня - 143.