Автор: Байрам Эльшадов

Франция продолжает стремительно терять влияние на африканском континенте. Её военное присутствие, некогда ложно считавшееся гарантом "стабильности" и "порядка", сворачивается в спешке и под давлением новых властей, которые всё громче требуют уважения к суверенитету и исторической справедливости. Сенегал, последняя крупная опора Парижа в Западной Африке, официально завершил эпоху французских военных баз, отправив домой солдат и ясно дав понять: эпоха колониального диктата закончилась.

Протолкнув требование о полном выводе войск, президент Сенегала Бассиру Диомайе Фай поставил жирную точку в 65-летней истории французского военного присутствия. Сенегал, несмотря на долгие годы верности Парижу, отныне не намерен терпеть на своей территории ни одной иностранной базы. На церемонии передачи французских объектов сенегальские военные руководители открыто говорили о суверенитете, который теперь означает: никакого места для иностранных армий.

Этот вывод войск стал не локальным событием, а частью общего процесса крушения французских позиций в Африке. Страны Сахеля, такие как Мали, Буркина-Фасо, Нигер, разорвали отношения с бывшей метрополией, выбросили французские войска и открыто начали сотрудничать с Россией - теперь именно туда обращаются за военной и политической поддержкой. Даже Центральноафриканская Республика и Чад потребовали убрать французских солдат.

Париж спешно пакует вещи по всему континенту: базы закрываются одна за другой, местные элиты отказываются от символической поддержки французского влияния. Фактически Франция осталась с единственной крупной военной базой в Джибути - крошечном государстве, куда, как в последний окоп, перебрасывают оставшиеся силы. На этом фоне попытки Макрона заговорить о "партнёрстве" звучат не иначе как отчаянная попытка спасти остатки влияния, которое окончательно ушло из рук.

Показательно, что даже такие лояльные режимы, как прежняя власть в Сенегале, не устояли перед требованиями новых поколений - теперь Париж должен извиняться за колониальные преступления и резню собственных союзников во Второй мировой войне. Всё больше африканских стран делают ставку на самостоятельность, а не на зависимость от устаревших схем неоколониализма.

Падение французских рычагов на континенте сопровождается усилением позиций России, Турции, Китая, которые действуют не только в военной, но и в экономической и политической сферах. Для Франции же Африка стала очередным примером того, как быстро рушатся построенные на превосходстве и принуждении системы.

Вчерашний гегемон оказался выброшен за борт новой африканской истории, где диктат извне больше не проходит, а французский флаг остаётся только на воспоминаниях о былом величии.