Достлуг - настоящее и будущее отношений между Азербайджаном и Туркменистаном

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время поистине исторической поездки в Шушу побывали на Джыдыр дюзю. Здесь состоялась презентация карабахских скакунов. Глава нашего государства подарил Гурбангулы Бердымухамедову карабахского скакуна по кличке Достлуг. И это было очень символично.

Ведь днем ранее, принимая высокого гостя из Туркменистана, Президент Азербайджана заявил, что наши народы объединяют глубокие традиции братства, и в период независимости эти связи еще больше укрепились, и мы успешно сотрудничаем во многих сферах.

"У нас много достижений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, в том числе в области транспорта и энергетики, и, конечно же, мы сегодня проведем обмен мнениями о будущем сотрудничестве", - подчеркнул глава нашего государства.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана тогда, в свою очередь, отметил, что главной целью визита в Азербайджан видит возможность еще больше упрочить и развить двусторонние отношения, закрепить достигнутые рубежи, дать стимулы для реализации новых проектов и направлений.

"Мы опираемся на прочный исторический фундамент, общность и родство двух народов, обоюдное понимание необходимости друг другу, ясное видение стратегических перспектив партнерства, готовность задействовать совокупный политический, экономический, ресурсный потенциал на благо наших народов и государств, для их благополучия и процветания", - сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Это и есть Достлуг - то есть дружба. И сегодняшний визит высокого гостя из братского Туркменистана в Карабахский экономический регион - еще один из примеров такой дружбы. Потому, что именно там, в освобожденном после почти тридцатилетней армянской оккупации Карабахском экономическом регионе нашей страны Гурбангулы Бердымухамедов смог воочию убедиться в том, что было нашей болью, что стало предметом нашей гордости.

Гурбангулы Бердымухамедов посетил в Шуше усадебный комплекс Мехмандаровых, построенный представителями известного азербайджанского рода Мехмандаровых в XVIII веке, который был отреставрирован Фондом Гейдара Алиева. Он посетил мечеть Юхары Говхар Ага в Шуше и услышал о том, что в Шуше, как и на других ранее оккупированных территориях Азербайджана, были разрушены и осквернены исторические памятники, в том числе мечети. Армяне разрушили 16 из 17 мечетей города.

Гурбангулы Бердымухамедов также своими глазами увидел памятники выдающимся личностям Азербайджана - Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, расстрелянные армянами во время оккупации. Ему рассказали , что во время оккупации армяне вывезли эти памятники в Армению и хотели их переплавить. Только благодаря вмешательству общенационального лидера Гейдара Алиева памятники были выкуплены у Армении, привезены в Азербайджан и некоторое время хранились во дворе Музея искусств в Баку. После освобождения города Шуша от оккупации они были возвращены на свои прежние места.

Да, все это высокий гость из братского Туркменистана увидел воочию. И наверняка он по-новому оценил историческую значимость освобождения от армянской оккупации азербайджанских земель. Именно так, видя и понимая боль и радость друг друга, наши страны и народы укрепляют дружбу, то есть достлуг. Но, безусловно, есть еще и экономическая подоплека урепляющихся отношений между нашими государствами.

Тут имеет смысл напомнить, что только за последние годы посредством трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) в общей сложности экспортировано на мировые рынки порядка 35 миллионов тонн туркменской нефти. Кроме того, посредством паромно-железнодорожной перевалки через Азербайджан экспортировались на мировой рынок и туркменские нефтепродукты и топливо, направляемые на нефтяной терминал Black Sea в грузинском порту Кулеви.

Также напомню про подписанный в 2021 году меморандум о взаимопонимании, согласно которому два государства планируют на паритетных началах осуществлять сотрудничество по разведке и освоению спорного в прошлом каспийского месторождения "Кяпаз"/"Сердар", переименованного по взаимному согласию в "Достлуг". Да, как мы снова видим, именно это слово наиболее точно передает характер отношений между нашими странами.

Кроме того, Баку и Ашхабад могут успешно сотрудничать и в рамках экспорта электроэнергии через проложенный по дну Черного моря подводный электрический кабель Black Sea Energy протяженностью 1195 км и мощностью 1000 МВт. Напомню, что подписанное Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией 17 декабря 2022 года соглашение предусматривает начало реализации в 2029 году проекта с первоначальным бюджетом в 2,3 миллиарда долларов.

Энергетическая линия предназначена для поставки выработанной в сегменте ВИЭ электроэнергии из Азербайджана и Грузии в Европу. В перспективе намечено расширить поставки электроэнергии по энергомосту в ЕС за счет подключения стран Центральной Азии. Правительства Туркменистана и Казахстана уже официально заявили о готовности участвовать в прокладке энергокабеля через Каспийское море и поставках электроэнергии в систему Black Sea Energy.

Как видим, у отношений между нашими странами есть прекрасное настоящее и прекрасные перспективы на будущее. И залогом тому являются очень взаимоуважительные, дружественные , искренние отношения между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, а также историческая и культурная близость наших стран и народов, помноженная на взаимовыгодное экономическое сотрудничество между двумя дружественными тюркскими государствами.