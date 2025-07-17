https://news.day.az/economy/1768376.html INTOSAI утвердил внешнего аудитора на 2026–2028 годы - ФОТО Состоялись выборы по определению внешнего аудитора Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) на 2026-2028 годы. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выборы прошли в рамках 62-го заседания Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI), которое состоялось сегодня в Баку.
INTOSAI утвердил внешнего аудитора на 2026–2028 годы - ФОТО
Состоялись выборы по определению внешнего аудитора Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) на 2026-2028 годы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выборы прошли в рамках 62-го заседания Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI), которое состоялось сегодня в Баку.
По итогам выборов большинством голосов Республика Корея была избрана внешним аудитором INTOSAI на 2026-2028 годы.
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