INTOSAI утвердил внешнего аудитора на 2026–2028 годы

Состоялись выборы по определению внешнего аудитора Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) на 2026-2028 годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выборы прошли в рамках 62-го заседания Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI), которое состоялось сегодня в Баку.

По итогам выборов большинством голосов Республика Корея была избрана внешним аудитором INTOSAI на 2026-2028 годы.