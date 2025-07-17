https://news.day.az/society/1768388.html

Обнародованы результаты экзаменов по II и III группам, прошедших 6 июля

Обнародованы результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей вузов, проведенных 6 июля 2025 года. Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики (ГЭЦ). Ознакомиться с ответами можно по ссылке.