https://news.day.az/society/1768388.html Обнародованы результаты экзаменов по II и III группам, прошедших 6 июля Обнародованы результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей вузов, проведенных 6 июля 2025 года. Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики (ГЭЦ). Ознакомиться с ответами можно по ссылке.
Обнародованы результаты экзаменов по II и III группам, прошедших 6 июля
Обнародованы результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей вузов, проведенных 6 июля 2025 года.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики (ГЭЦ).
Ознакомиться с ответами можно по ссылке.
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