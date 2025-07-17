Пакистан нацелен на изучение опыта Счетной палаты Азербайджана

Сотрудничество между высшими аудиторскими органами Азербайджана и Пакистана очень важно.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend глава Высшего аудиторского органа Пакистана (SAI Pakistan) Мухаммад Аджмал Гондал в рамках 62-го заседания правления ASOSAI в Баку.

Он оценил возможности сотрудничества между высшими аудиторскими структурами Азербайджана и Пакистана.

"Представители Счетной палаты Азербайджанской Республики посетили Пакистан. У нас были очень подробные обсуждения в Исламабаде. Отмечу, что аудиторская структура Азербайджана добилась больших успехов, за последние годы сформировалась профессиональная команда", - сказал M.Гондал.

Он также упомянул о программе обучения в области аудита.

"У нас есть программа обучения. С помощью этой программы мы хотим улучшить наши навыки. В то же время мы хотим изучить опыт Счетной палаты Азербайджана", - отметил он.

Глава SAI Pakistan выразил заинтересованность в углублении возможностей дальнейшего сотрудничества с Азербайджаном.

"Мы надеемся на сотрудничество с Азербайджаном в области аудита. Азербайджан имеет очень хороший опыт в сфере аудита. Мы тоже наработали опыт в этой области. Мы можем проводить параллельные или совместные аудиты в таких областях, как сельское хозяйство. Планируем провести обсуждения на высоком уровне в этом направлении. Мы разработали конкретные планы в связи с этим. Они также включают в себя нашу программу обучения", - сказал он.