В нашей галактике обнаружено таинственное гигантское облако

Астрономы обнаружили в нашей галактике ранее неизвестное гигантское молекулярное облако - 200 световых лет длиной. Это плотное скопление газа и пыли, получившее имя Midpoint (в переводе с англ. - "середина"), расположено в пылевой полосе, ведущей к центральным областям Млечного Пути.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Открытие было сделано при помощи радиотелескопа Green Bank (NSF GBT, США), одного из крупнейших в мире. Ученые изучали молекулы аммиака и цианобутадиена - они хорошо указывают на присутствие плотного газа, необходимого для рождения звезд. Как оказалось, Midpoint - это не просто облако, а так называемое GMC (giant molecular cloud), или гигантское молекулярное облако, с высокой плотностью вещества.

"Мы даже не подозревали, что эта структура существует, - призналась Натали Баттерфилд, ведущий автор статьи. - Как только мы направили антенну в этот сектор неба, стало ясно, что перед нами - плотный и активный регион. Мы определили его размеры, массу и плотность, и все указывало на то, что это настоящее GMC".

Среди находок - необычный природный "мазер" (аналог лазера, но в микроволновом диапазоне), связанный с аммиаком. Такие источники нередко сигнализируют о процессах звездообразования. Также были выявлены уплотненные сгустки газа и пыли - потенциальные "ясли" для будущих звезд.

Но Midpoint - не просто "кладовая" вещества. Его структура указывает на влияние мощных внешних процессов. Так, внутри облака обнаружена оболочка, вероятно, образовавшаяся в результате вспышки звезды - свидетельство звездной "обратной связи". А сам газ в облаке оказался чрезвычайно турбулентным, как это часто бывает вблизи центра галактики.

Изучение облака позволит заглянуть в процессы, через которые материя из диска галактики поступает в ее центр - в одну из самых экстремальных областей Вселенной. Эти "реки пыли и газа", по словам исследователей, формируют сырьевой поток, из которого строятся ядра галактик и рождаются новые поколения звезд.