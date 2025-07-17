МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку

"Глубоко опечалены человеческими жертвами в результате пожара в торговом центре в иракском городе Кут".

Как передает Day.Az, об этом сообщается в аккаунте Министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также дружественному иракскому правительству и народу. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления".

Ранее сообщалось, что около 50 человек погибли в результате масштабного пожара в гипермаркете в провинции Васит в Ираке.

Видео пожара: