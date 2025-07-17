https://news.day.az/politics/1768247.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку "Глубоко опечалены человеческими жертвами в результате пожара в торговом центре в иракском городе Кут". Как передает Day.Az, об этом сообщается в аккаунте Министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях. "Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также дружественному иракскому правительству и народу.
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку
"Глубоко опечалены человеческими жертвами в результате пожара в торговом центре в иракском городе Кут".
Как передает Day.Az, об этом сообщается в аккаунте Министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях.
"Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также дружественному иракскому правительству и народу. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления".
Ранее сообщалось, что около 50 человек погибли в результате масштабного пожара в гипермаркете в провинции Васит в Ираке.
Видео пожара:
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