https://news.day.az/unusual/1768370.html Астрограф снял уникальное вращение Земли на Канарах - ВИДЕО На Канарских островах есть маленький остров Ла-Пальма - одно из лучших мест на планете для наблюдения за звёздным небом. Как передает Day.Az, астрограф Мартин Жиро снял там шедевральный таймлапс: 8 часов вращения Земли, при этом камера была зафиксирована на звёздах.
Астрограф снял уникальное вращение Земли на Канарах - ВИДЕО
На Канарских островах есть маленький остров Ла-Пальма - одно из лучших мест на планете для наблюдения за звёздным небом.
Как передает Day.Az, астрограф Мартин Жиро снял там шедевральный таймлапс: 8 часов вращения Земли, при этом камера была зафиксирована на звёздах.
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