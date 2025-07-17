Астрограф снял уникальное вращение Земли на Канарах

На Канарских островах есть маленький остров Ла-Пальма - одно из лучших мест на планете для наблюдения за звёздным небом.

Как передает Day.Az, астрограф Мартин Жиро снял там шедевральный таймлапс: 8 часов вращения Земли, при этом камера была зафиксирована на звёздах.