Сингапур вновь признан самым дорогим городом в мире

Третий год подряд Сингапур признан самым дорогим городом мира для проживания состоятельных людей.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отчете швейцарской банковской группы Julius Baer.

Для составления рейтинга эксперты учитывали индекс цен на 20 товаров и услуг, которым пользуются богатые граждане. Среди них: дорогие автомобили, ювелирные изделия, услуги адвокатов и обучение в частных школах. Также принимался во внимание опрос 360 долларовых миллионеров.

"Число долларовых миллионеров в Азии в прошлом году, по предварительным данным, увеличилось на 5%, до 855 тыс.", - говорится в отчете.

Отмечается, что второе место в рейтинге занял Лондон, а третье - Гонконг. В пятерку самых дорогих городов также вошли Монако и Цюрих. За ними идут Шанхай, Дубай, Нью-Йорк, Париж и Милан.