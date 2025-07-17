Спрос на электроэнергию в Китае обновил исторический максимум

Рекордная жара в Китае привела к тому, что в среду спрос на электроэнергию достиг исторического максимума, превысив 1,5 миллиарда киловатт.

Как сообщает Day.Az, по некоторым данным, в четверг в некоторых районах стран температура ощущается на уровне 50 градусов по Цельсию.

Дуга изнуряющей жары, протянувшаяся от густонаселенного города Чунцин на юго-западе до Гуанчжоу на побережье, за последние дни охватила территорию, где проживает более 200 миллионов человек, пишет Reuters.

Субтропическая система высокого давления, обуславливающая теплую и сухую погоду, привела к тому, что за последние два дня на восьми метеостанциях на северо-западе и юго-западе Китая зафиксированы рекордно высокие температуры, сообщили государственные СМИ в четверг со ссылкой на национальные метеорологические службы.

Национальное энергетическое управление Китая в среду в третий раз за этот месяц сообщило о "рекордном" уровне" электрической нагрузки в стране.

Это на 55 миллионов киловатт больше прошлогоднего максимума. С начала лета во второй по величине экономике мира провинциальные рекорды также были побиты 36 раз.

Однако палящая жара также стимулирует потребительские расходы.

По данным китайского гиганта электронной коммерции JD, продажи кондиционеров и ручных вентиляторов выросли на 112% и 103% в месячном исчислении соответственно. В секторе общественного питания также наблюдается заметный рост спроса, поскольку люди стремятся получить прохладительные напитки.