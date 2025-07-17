Автор: Мехти Ахмедзаде

В телеграм-помойках российских пропагандистов, где каждый второй "эксперт по геополитике", а каждый третий "разоблачитель заговоров", давно уже завелись особи, у которых мозг работает исключительно на злобу и расовую паранойю. Их не интересует логика, факты или реальность. Они питаются грязью, бредом и ощущением собственной важности в вымышленной войне со всем миром. Это громкий, тупой и абсолютно токсичный биомусор информационной войны.

Среди них есть такой фрукт - Дмитрий Раевский, который является автором канала Zаписки Vетерана. По букве Z уже понятно, что это за тип. Сразу отметим, что в Сети про этого Раевского ничего практически нет. Он называет себя политологом, но при этом в СМИ никаких его комментариев нет. Ну, а если есть, то непонятным изданиям. Аудитория в его соцсетях тоже небольшая. Только телеграм "ходовой".

Иными словами Раевский никто. Однако, он любит с умным видом комментировать все подряд, будто разбирается. И учитывая последние напряженности между Баку и Москвой, Дима, по-видимому, решил включиться в тренд мусорных пропагандистов выступать против Азербайджана.

Так называемый "патриот", у которого глобальная картина мира строится на фантазии, сочинил, что Азербайджан якобы предоставил израильским ВВС своё небо для ударов по Ирану, а потом, внимание, - помог Украине организовать диверсии против российской стратегической авиации, используя свои диаспоры и рынки.

О, как! Факты? А их нет. Как факт, он пытается привести то, что "Азербайджан - удобное место на карте".

"Географическое расположение Азербайджана хорошо подходит для этих целей, так как находится между Ираном и Россией. Основные игроки и интересанты, играющие ключевую роль в этом регионе, - Израиль и Турция".

Да, у Азербайджана уникальное месторасположение. И? Факты где, Дима? Доказательства?

Далее по тексту пишет, что "Азербайджан активно начал сотрудничать с украинскими спецслужбами", "в Азербайджане на постоянной основе находятся представители СБУ, ГУР и СВР для координации действий между спецслужбами" и завершает всю эту фантастику выводом: "диаспоры в России должны быть ликвидированы", который звучит по-гитлеровски.

Сам придумал обвинения в адрес Азербайджана и сам в них поверил. Логика дворового доносчика, а не политического аналитика.

Во-первых, Баку один из немногих игроков в регионе, который сохраняет устойчивые связи как с Западом, так и с Востоком. Азербайджан сотрудничает с Турцией в военной и энергетической сферах, с Израилем - в области технологий, с Ираном - по вопросам безопасности и инфраструктуры, с Россией - по целому комплексу направлений, от транспорта до экономики. И всё это - на основе прагматизма и взаимной выгоды, а не чьих-то указаний.

Во-вторых, сам факт дипломатических, экономических или даже военных контактов с той или иной страной не говорит ни о зависимости, ни о предательстве. Это нормальная практика любого суверенного государства.

Но Раевский не понимает разницы. Он мыслит в категориях холодной войны, где есть только "наш" и "вражеский". Но Азербайджан давно вышел за рамки этих примитивных делений. Его внешняя политика многовекторна, гибка и стратегически выверена, а не основана на истериках и идеологической слепоте, как у самого Раевского.

Бред о "ударах Израиля по Ирану через воздушное пространство Азербайджана" не выдерживает даже минимальной логической проверки. Дима с серьёзным видом заявляет, что Израиль наносил удары по Ирану, используя воздушное пространство Азербайджана, и что у Ирана якобы есть "достоверные подтверждения". Но где они? Где спутниковые снимки? Где официальные протесты от Тегерана, который в таких случаях реагирует незамедлительно и жёстко? Где хоть один документ, где об этом заявлено на уровне государств?

Нет ничего. Ни одной фотографии, ни одной публикации, ни одной ссылки. Только фантазия. Раевский берёт карту, видит, что Азербайджан - "между Ираном и Израилем", и на этом основании строит геополитический триллер в стиле "удары с севера". Это не аналитика. Это дешёвая конспирология, подающаяся как разоблачение, но не имеющая под собой ни одного реального основания.

На фоне выдумок про авиаудары идёт ещё более опасный пассаж - обвинение азербайджанской диаспоры в организации диверсий на территории России. Если в истории с Израилем Раевский хотя бы додумался прикрыться ссылками на "иранские спецслужбы", как застуканная врасплох голая девка, то здесь он просто пишет, что азербайджанская диаспора якобы помогала украинским спецслужбам наносить удары по российской авиации. Просто "нам стало известно". Кому "нам"? Когда? Откуда? Ответов, как обычно, нет.

Зато есть чёткая цель - демонизировать многомиллионную азербайджанскую общину в России. По сути, он подаёт её как вражескую резидентуру. В ход идут привычные для параноидальной пропаганды конструкции: рынки, склады, бизнес, "свои люди". Именно так и работает язык вражды - из народа делают угрозу, из мигранта - диверсанта, из продавца фруктов - шпиона.

Такие заявления - это не просто фейк. Это сознательная провокация. И если кто-то действительно работает на разрушение российской стабильности изнутри, то это не азербайджанские торговцы, а те, кто пишет подобную отраву.

И что самое опасное - подобные вбросы создают искусственную напряжённость между странами. Они провоцируют недоверие, играют на страхах и могут стать причиной реальных дипломатических конфликтов. Раевский не просто пишет глупости - он раздувает конфликт на пустом месте.

А когда человек предлагает разом "запретить" все диаспоры - азербайджанскую, узбекскую и любые другие - он уже не просто лжёт или фантазирует, он пересекает красную черту. Это риторика не "патриота", не "эксперта", а агитатора этнической чистки. Так говорили в гитлеровской Германии, так писали в газетах 1930-х, когда искали "виноватых" в своих бедах и указывали пальцем на целые народы. Сегодня Раевский использует ту же лексику - с тем же подтекстом.

Под видом "государственной безопасности" он призывает к массовому подавлению этнических сообществ. Притом, что эти диаспоры - часть российской экономики, социальной инфраструктуры, культурной и гуманитарной жизни. Их представители - предприниматели, рабочие, учёные, спортсмены, преподаватели. Их семьи живут и работают по закону. И именно они становятся первыми жертвами, когда кто-то, вроде Раевского, решает обозначить их "угрозой".

Дмитрий - жалкий самопровозглашённый "ветеран" и "аналитик", который оказался обычным фашистом, который прячется за слово "патриот", чтобы оправдать ненависть ко всему чужому. Привык искать нацистов в других, но сам давно утонул в нём с головой.

Ты не эксперт, Дима. Ты дешёвый истерик, у которого нет ни репутации, ни даже элементарного достоинства. Помалкивай. Удали канал и исчезни из Сети. Чем быстрее ты это сделаешь, тем чище станет Рунет. Хотя, чистить там еще много чего надо.