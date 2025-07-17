Еще одна страна ужесточает миграционную политику

Португальский парламент в среду проголосовал за пакет законов, направленных на усиление мер против миграции, которая в последние годы стала проблемой для страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Diario de Noticias.

Согласно принятым положениям, визы для поиска работы в Португалии отныне будут выдаваться только высококвалифицированным иммигрантам, а условия для воссоединения семей станут более строгими.

Кроме того, бразильцы, которые составляют наибольшую группу иммигрантов в Португалии, больше не смогут воспользоваться правилом, которое позволяло им легализовать свой статус после прибытия в страну.

Дополнительно португальский парламент проголосовал за создание нового подразделения полиции, которое будет отвечать за борьбу с нелегальной иммиграцией и организацию депортации нелегальных мигрантов.

Рассмотрение и принятие законодательного пакета состоялись в рекордно короткие для парламента Португалии 16 дней, чему способствовала договоренность между правительственной коалицией и ультраправой партией Chega.