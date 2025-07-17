В Минздраве Азербайджана состоялась встреча с миссией компании Pfizer

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с представителями компании Pfizer во главе с руководителем филиала по Кавказу, Центральной Азии и Монголии Дмитрием Козенковым.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Сообщается, что поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что во время пандемии коронавируса в нашей стране применялись вакцины 4 известных компаний.

"Министр также подчеркнул, что вакцина производства Pfizer-BioNTech была одной из них.

Теймур Мусаев отметил, что, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину Pfizer-BioNTech в реестр лекарственных средств, разрешенных для экстренного применения.

В ходе встречи также было подчеркнуто, что Минздрав готов обсудить вопросы внедрения в Азербайджане и других вакцин, важных для здоровья населения страны.

На встрече руководитель филиала компании Pfizer по Кавказу, Центральной Азии и Монголии Дмитрий Козенков подчеркнул что, с начала пандемии Азербайджан является одной из немногих стран, выбравших свой путь в борьбе с пандемией COVID-19.

Правительство Азербайджана подготовило и реализовало оперативные и успешные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, предотвращению нанесенного ею ущерба экономике и социальному положению населения.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями по вопросам взаимного сотрудничества Pfizer и минздрава, обсуждены научно-медицинские аспекты", - отмечается в информации ведомства.