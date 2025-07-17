Китайская JA Solar поставит 1 ГВт солнечных модулей в Азербайджан

Китайская компания JA Solar, мировой лидер в области фотогальваники (PV), была выбрана для поставки солнечных модулей DeepBlue 4.0 Pro высокой эффективности общей мощностью 1 ГВт для проектов солнечных электростанций Банка и Билясувар в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на JA Solar.

Разработчиком проектов выступает компания Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar, ведущий оператор чистой энергетики ОАЭ.

Модули DeepBlue 4.0 Pro от JA Solar спроектированы с учетом эксплуатации в сложных прибрежных условиях, характеризующихся высокой влажностью, соленостью, сильными ветрами и наличием воздушной пыли. Благодаря высокой устойчивости к коррозии и экстремальным погодным условиям, эти модули обеспечивают долговечность, стабильную выработку и высокую производительность системы, что способствует снижению уровня приведённой стоимости электроэнергии (LCOE) и увеличению выработки.

После ввода в эксплуатацию ожидается, что электростанции Банка и Билясувар будут производить около 1,53 млрд кВт∙ч чистой электроэнергии в год, что позволит избежать выбросов углекислого газа в объёме примерно 1,15 млн тонн ежегодно. Инициатива внесёт значительный вклад в усилия Азербайджана по диверсификации энергетического баланса и развитию возобновляемой энергетики.