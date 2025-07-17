https://news.day.az/sport/1768277.html Азербайджанская команда интересуется игроком украинского клуба Молдавский защитник Владислав Бабогло, принадлежащий украинским "Карпатам", вызвал интерес в Азербайджане. Как передает İdman.biz, об этом сообщает moldfootball.com. Пока не сообщается, о каком конкретно клубе идет речь, но согласно инсайду, это один из грандов азербайджанского футбола.
Азербайджанская команда интересуется игроком украинского клуба
Молдавский защитник Владислав Бабогло, принадлежащий украинским "Карпатам", вызвал интерес в Азербайджане.
Как передает İdman.biz, об этом сообщает moldfootball.com.
Пока не сообщается, о каком конкретно клубе идет речь, но согласно инсайду, это один из грандов азербайджанского футбола.
Как уточняет источник, стороны сейчас ведут переговоры о возможном трансфере.
Напомним, 26-летний Бабогло выступает за "Карпаты" с августа 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в размере одного миллиона евро.
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