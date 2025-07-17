Представители Азиатской организации высших органов аудита избраны в правление INTOSAI

Состоялась церемония избрания представителей Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) в правление Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) на период 2025-2031 годов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, она прошла в рамках 62-го заседания правления ASOSAI, которое состоялось сегодня в Баку.

Согласно информации, представители Пакистана и Объединенных Арабских Эмиратов были избраны в правление INTOSAI большинством голосов членов ASOSAI.