https://news.day.az/world/1768324.html Париж передал Сенегалу последние две военные базы Франция покинула две последние военные базы в Сенегале, выведя из страны весь военный контингент после 65 лет присутствия в африканской стране. Об этом Day.Az передает со ссылкой на Франс Пресс.
Париж передал Сенегалу последние две военные базы
Франция покинула две последние военные базы в Сенегале, выведя из страны весь военный контингент после 65 лет присутствия в африканской стране.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на Франс Пресс.
"Последние два французских военных объекта в Сенегале были возвращены властям в четверг в ходе церемонии, ознаменовавшей завершение постоянного присутствия французской армии в стране, а также в Центральной и Западной Африке", - говорится в сообщении.
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