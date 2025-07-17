Первое испытание "Нефтчи" в Польше

Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи", находящяяся на тренировочном сборе в Польше, сегодня проведет свой первый контрольный матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бакинцы встретятся с тель-авивским "Хапоэлем".

Поединок начнется в 19:00.

Контрольный матч

17 июля

19:00. "Нефтчи" - "Хапоэль" (Тель-Авив, Израиль)

Отметим, что 22 июля "Нефтчи" встретится с местной командой "Термалика", через пять дней - с греческим "Астерасом", а первого августа - с кипрской командой АЕЛ.