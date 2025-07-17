https://news.day.az/sport/1768309.html Первое испытание "Нефтчи" в Польше Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи", находящяяся на тренировочном сборе в Польше, сегодня проведет свой первый контрольный матч. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бакинцы встретятся с тель-авивским "Хапоэлем". Поединок начнется в 19:00. Контрольный матч 17 июля 19:00. "Нефтчи" - "Хапоэль" (Тель-Авив, Израиль)
Контрольный матч
Первое испытание "Нефтчи" в Польше
Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи", находящяяся на тренировочном сборе в Польше, сегодня проведет свой первый контрольный матч.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бакинцы встретятся с тель-авивским "Хапоэлем".
Поединок начнется в 19:00.
Контрольный матч
17 июля
19:00. "Нефтчи" - "Хапоэль" (Тель-Авив, Израиль)
Отметим, что 22 июля "Нефтчи" встретится с местной командой "Термалика", через пять дней - с греческим "Астерасом", а первого августа - с кипрской командой АЕЛ.
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