Названо число умышленных убийств, совершенных за 6 месяцев в Баку

В результате мер, принятых во взаимодействии с органами внутренних дел города Баку, было обеспечено раскрытие всех 12 умышленных убийств, совершенных в первом полугодии 2025 года.

Как сообщает Day.Az, об этом было заявлено на расширенном оперативном совещании в Генеральной прокуратуре, посвященном обсуждению работы, проделанной органами прокуратуры города Баку в сфере борьбы с преступностью в первом полугодии 2025 года и предстоящим задачам.

Сообщается, что снизилось количество преступлений, связанных с умышленными убийствами, доведением до самоубийства, кражами, хищениями и растратами, мошенничеством, вымогательством с угрозами, хулиганством, наркотиками, случаев нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в том числе ДТП со смертельным исходом, увеличилось количество преступлений, связанных с попыткой умышленного убийства, умышленным причинением тяжкого и менее тяжкого вреда здоровью, похищением людей, грабежами и экологических преступлений.