https://news.day.az/world/1768355.html Пашинян убрал Петросяна с должности Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника Государственной контрольной службы Романоса Петросяна. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, решение Пашиняна было опубликовано на сайте правительства.
Пашинян убрал Петросяна с должности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника Государственной контрольной службы Романоса Петросяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, решение Пашиняна было опубликовано на сайте правительства.
Исполнение обязанностей начальника Государственной контрольной службы временно возложено на заместителя начальника Государственной контрольной службы Роберта Базикяна.
Романос Петросян занимал должность начальника Государственной контрольной службы с декабря 2021 года.
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