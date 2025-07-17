Сегодня Эльмире Сулеймановой исполнилось бы 87 лет

Сегодня, 17 июля, исполняется 87 лет со дня рождения Эльмиры Сулеймановой - выдающегося ученого и первого омбудсмена Азербайджана. В апреле прошлого года она ушла из жизни, оставив после себя богатое наследие в науке, правозащите и общественной деятельности. В день её рождения страна вспоминает женщину, посвятившую свою жизнь людям, справедливости и Родине.

Эльмира Сулейманова с глубоким чувством долга, чести и любви к своему народу на протяжении десятилетий оставалась верна своей миссии - служению науке и обществу. Она стала первооткрывателем во многих сферах, как в научной деятельности, так и в правозащитной.

После окончания Азербайджанского государственного университета она выбрала путь в нефтехимии, защитив докторскую диссертацию в 1980 году, а уже в 1982-м став профессором. За годы плодотворной научной деятельности ею было написано более 210 научных работ, а также зарегистрировано около 40 изобретений. Многие её разработки нашли практическое применение в производстве парфюмерии, продуктов питания и лакокрасочных материалов. Её научные заслуги были признаны на союзном уровне - она стала обладателем званий "Почётный химик СССР" и "Изобретатель СССР".

С конца 80-х годов Эльмира Сулейманова активно включилась в общественную жизнь. В 1988 году она вступила в Общество женщин Азербайджана, а спустя шесть лет основала центр "Женщина и развитие", который получил консультативный статус при Экономическом и Социальном совете ООН. В 1998 году её признали одной из "100 женщин-героинь мира" за вклад в защиту прав женщин. Эльмира ханум достойно представляла Азербайджан на крупнейших международных форумах, включая сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где выступала с докладами о правах человека в таких странах, как США, Турция, Австрия, Китай, Египет, Швейцария и Нидерланды.

Особое место в её работе занимали вопросы, касающиеся детей. В 2000 году с её участием была создана международная миротворческая детская сеть "От ребёнка к ребёнку". В 2001 году по её инициативе появились "Школа лидерства" и Альянс неправительственных организаций по правам женщин, детей и молодёжи. Кроме того, был открыт первый в стране ресурсный центр для пожилых женщин. В период с 2000 по 2002 год она исполняла обязанности национального координатора по правам ребёнка в структуре UNICEF для Восточной Европы и стран СНГ.

В 2002 году по предложению Гейдара Алиева Эльмира Сулейманова была избрана первым омбудсменом Азербайджана. Этот шаг стал как важным этапом в её биографии, так и значительным событием в общественно-политической жизни страны. Под её руководством институт омбудсмена стал надёжным институтом в сфере прав человека. В последующие годы она вошла в состав Европейского и Международного институтов омбудсменов, а затем - Азиатской и Исламской ассоциаций, а также в Европейскую сеть по правам ребёнка.

В 2015 году её избрали вице-президентом Азиатской ассоциации омбудсменов, а также включили в состав Национальной комиссии Азербайджана при ЮНЕСКО. Её труд был отмечен многочисленными наградами из разных стран - США, Турции, Германии, России, Польши и других.

Среди важных инициатив, реализованных под её руководством, - разработка и внедрение Национального плана действий по защите прав человека (2006) и Национальной программы действий по повышению эффективности правозащитной системы (2011), утверждённых на основе предложений, представленных главе государства. Эльмира ханум возглавила рабочие группы, осуществлявшие реализацию этих программ.

Её жизненный путь стал образцом для подражания - примером преданности, гуманизма, силы духа и неутомимой веры в справедливость. Эльмира Сулейманова оставила после себя не только значимое наследие, но и добрую память в сердцах тысяч людей. Её имя навсегда останется частью истории независимого Азербайджана.

Allah rəhmət eləsin