https://news.day.az/society/1768354.html Названа сумма соцпособий, выплаченных в Азербайджане в первом полугодии В первом полугодии Государственный фонд социальной защиты населения при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил социальные пособия 492 тыс. человек, ежемесячную президентскую пенсию - 403 тыс. человек. Об этом сообщило минтруда, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Названа сумма соцпособий, выплаченных в Азербайджане в первом полугодии
В первом полугодии Государственный фонд социальной защиты населения при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил социальные пособия 492 тыс. человек, ежемесячную президентскую пенсию - 403 тыс. человек.
Об этом сообщило минтруда, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что за этот период населению выплачено 554 миллиона манатов социальных пособий и 348 миллионов манатов президентских пенсий.
"За первые 6 месяцев текущего года через электронную систему в проактивном порядке назначено 79 тыс. пособий и пенсий, а с 2019 года, когда началось электронное назначение социальных выплат - 801 тыс.", - добавили в ведомстве.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре