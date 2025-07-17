Названа сумма соцпособий, выплаченных в Азербайджане в первом полугодии

В первом полугодии Государственный фонд социальной защиты населения при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил социальные пособия 492 тыс. человек, ежемесячную президентскую пенсию - 403 тыс. человек.

Об этом сообщило минтруда, передает Day.Az со ссылкой на​ Trend.

Сообщается, что за этот период населению выплачено 554 миллиона манатов социальных пособий и 348 миллионов манатов президентских пенсий.

"За первые 6 месяцев текущего года через электронную систему в проактивном порядке назначено 79 тыс. пособий и пенсий, а с 2019 года, когда началось электронное назначение социальных выплат - 801 тыс.", - добавили в ведомстве.