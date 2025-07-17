Денежные переводы из Великобритании в Азербайджан выросли - ЦИФРЫ

В первом квартале этого года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Великобританию составил 5,971 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель снизился на 853 тысячи долларов США, или на 12,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Тогда объем переводов из Азербайджана в Великобританию составил 6,824 миллиона долларов.

В то же время из Великобритании в Азербайджан за отчетный период было переведено 8,755 миллиона долларов, что на 473 тысячи долларов, или на 5,7%, больше по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года (8,282 миллиона долларов).

Доля Великобритании в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж составила 5,3%, а в структуре поступлений из-за рубежа - 3,8%.

В целом в первом квартале 2025 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана за границу составил 112,674 миллиона долларов США, что на 18,811 миллиона долларов, или на 14,3%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время объем переводов из-за рубежа в Азербайджан за отчетный период составил 229,494 миллиона долларов США. Это на 64,926 миллиона долларов, или на 22,1%, меньше, чем в первом квартале 2024 года.