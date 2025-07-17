Германия не поддержит предложение Еврокомиссии

ФРГ выступает против предложения Европейской комиссии увеличить бюджет Евросоюза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

По мнению Берлина, в настоящее время ЕС должен повысить конкурентоспособность и быть готовым к обороне, а Европе необходимо быть способной действовать на глобальном уровне. Поэтому в условиях, когда все государства - члены Евросоюза прилагают значительные усилия по консолидации национальных бюджетов, ФРГ не может поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению бюджета. Кроме того, Берлин не одобряет предложенное Европейской комиссией дополнительное налогообложение компаний.

16 июля Еврокомиссия выступила с инициативой увеличить следующий семилетний бюджет Европейского союза на €800 млрд. Согласно документу, общий объем бюджета должен составить €2 трлн, против €1,2 трлн в предыдущий период (с 2021 по 2027 год).