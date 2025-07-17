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Жители города Шуша тепло приветствовали Президента Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова - ФОТО

17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили первый жилой комплекс, построенный в городе Шуша. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, жители тепло приветствовали Президента Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова с балконов своих домов.