Жители города Шуша тепло приветствовали Президента Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова

17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили первый жилой комплекс, построенный в городе Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, жители тепло приветствовали Президента Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова с балконов своих домов.