Официальный Тегеран осудил антииранскую резолюцию Совета ЕС

Официальный Тегеран осуждает новые санкции Совета Европейского союза против Ирана и считает их незаконными.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, утверждения о поддержке Ираном террористических актов в Европе необоснованны.

Бегаи отметил, что введение ЕС санкций против граждан Ирана на основании необоснованных обвинений противоречит принципам прав человека, и ответственность за это ложится на государства, предложившие данные санкции.

Отметим, что 15 июля Совет Европейского союза ввел санкции в отношении одного учреждения и восьми граждан Ирана. Было объявлено, что санкции вводятся из-за нарушений прав человека и трансграничных репрессий.