У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано неподалеку от побережья Аляски.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр находился в 87 км к югу от населенного пункта Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 20,1 км. Есть угроза цунами.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.