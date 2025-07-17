https://news.day.az/world/1768209.html У берегов Аляски произошло сильное землетрясение - угроза цунами Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано неподалеку от побережья Аляски. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США. По ее информации, эпицентр находился в 87 км к югу от населенного пункта Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 20,1 км. Есть угроза цунами.
У берегов Аляски произошло сильное землетрясение - угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано неподалеку от побережья Аляски.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр находился в 87 км к югу от населенного пункта Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 20,1 км. Есть угроза цунами.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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