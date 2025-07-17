Задержан злоумышленник, грозивший взорвать школы в Чехии и Словакии

Объединенная полицейская группа Чехии, Словакии и Украины в Днепре задержала украинского гражданина, причастного к угрозам осуществления подрывов школ в Чешской и Словацкой Республиках.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, дело расследуется с сентября прошлого года. Полиция Словакии сообщила, что в рамках рейда в разных точках Днепра было изъято компьютерное и телекоммуникационное оборудование. Также словацкими полицейскими опубликована фотография, на которой, среди прочих, запечатлен сотрудник Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью чешской полиции. В сопроводительном сообщении сказано: "Мы хотели бы поблагодарить наших коллег из Украины и Чехии за помощь в расследовании угроз взрыва, которые могли нарушить процесс обучения в словацких и чешских школах. Нам не важна национальность преступника, главное, чтобы он предстал перед судом и ответил за свои деяния".

В начале прошлого учебного года сотни школ в Чехии и Словакии неоднократно получали электронные письма с угрозами. Автор посланий утверждал, что в школьных зданиях находятся бомбы. Словацкая полиция тогда заявила, что расследует это дело как теракт, за который преступнику грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. И вот злоумышленник, наконец, оказался в руках у правосудия. Задержанный украинец, как сообщила чешская Служба безопасности и информации (BIS, контрразведка), рассылал угрозы также в ряде других европейских стран. В сети X контрразведка также упомянула, что деятельность задержанного иностранца, скорее всего, финансировалась из России. Согласно пресс-релизу, опубликованному впоследствии Верховной государственной прокуратурой в Праге, чешская полиция квалифицировала содеянное как угрозу осуществления теракта. За преступление такого рода в Чехии предусмотрено наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.