Звезда «Барселоны» взял номер Месси

18-летняя звезда "Барселоны" Ламин Ямаль взял 10-й номер, под которым ранее за клуб играл аргентинец Лионель Месси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на странице каталонского клуба в соцсети X.

До этого Ямаль выступал под 19-м номером. Помимо Месси, под 10-м номером в "Барселоне" в разное время играли Роналдиньо, Ривалдо, Ромарио и Диего Марадона.

В июне этого года Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость достигла 200 миллионов. Следом за ним расположились три игрока, каждый из которых оценивается в 180 миллионов евро: Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе из "Реала", а также представляющий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Ямаль - воспитанник "Барселоны". Он выступает за команду с 2023 года. В прошлом году футболист стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.