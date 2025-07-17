Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили дом-музей Бюльбюля в Шуше

17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили дом-музей Бюльбюля в Шуше.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, депутат Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу проинформировал высокого гостя о том, что выдающийся музыкант родился и провел свое детство в этом доме. По указанию общенационального лидера Гейдара Алиева, решением Исполнительного комитета Шушинского городского Совета народных депутатов в 1982 году дом, где родился и жил Бюльбюль, был превращен в дом-музей. В здании, отремонтированном в 1982-1983 годах, была создана музейная экспозиция, а перед ним построено административное здание. Во время Первой Карабахской войны в 1992 году дом-музей подвергся армянскому вандализму и прекратил свою деятельность. После освобождения города Шуша началась реставрация дома-музея Бюльбюля, как и других наших историко-культурных памятников. Открытие музея состоялось в августе 2021 года.

Во дворе дома-музея установлен новый бюст Бюльбюля. Оскверненный во время оккупации города Шуша бюст Бюльбюля также сохранен как свидетельство вандализма армянских оккупантов.