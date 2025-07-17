Представитель Азербайджана избран председателем Ассамблеи Договора ВОИС по авторскому праву

С 8 по 17 июля в Женеве прошло 66-е заседание Ассамблей государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). На заседаниях Ассамблей, состоявшихся 17 июля, был рассмотрен ряд организационных вопросов. После неформальных консультаций в Координационном комитете и Исполнительном комитете Парижского и Бернского союзов 40 государств были избраны постоянными членами Исполнительного комитета Бернского союза. Азербайджан вошел в число государств, избранных постоянными членами.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.

Отмечается, что Азербайджан присоединился к Парижской конвенции - крупнейшему международному договору ВОИС в области охраны интеллектуальной собственности - в 1995 году, а к Бернской конвенции - в 1998 году. Наша страна также является одним из 83 государств, избранных постоянными членами Координационного комитета - одного из важнейших руководящих органов ВОИС - на срок до закрытия очередной сессии Генеральной Ассамблеи в 2027 году из 194 стран.

Азербайджан также был избран членом Комитета по программе и бюджету. К тому времени число государств, представленных в Комитете, достигло 53. Комитет играет важную роль в финансовом надзоре ООН. Он изучает потребности в ресурсах, рассматривает бюджетные прогнозы и готовит рекомендации по финансово-административной политике.

На выборах должностных лиц Ассамблей Всемирной организации интеллектуальной собственности, состоявшихся 17 июля, руководитель Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Кямран Иманов был избран председателем Ассамблеи Договора ВОИС по авторскому праву, в которой представлены 118 государств-членов.

Азербайджан является членом Договора ВОИС по авторскому праву с 2005 года.

Таким образом, Азербайджан представлен в трех основных комитетах Всемирной организации интеллектуальной собственности, одного из крупнейших органов ООН, и председательствует в одной из ее важнейших ассамблей.

Отметим, что представитель Азербайджана был избран заместителем председателя Ассамблеи Договоров ВОИС по авторскому праву в 2018 году, председательствовал на Ассамблее Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений в 2019-2020 и 2023 годах, а также на Ассамблее Договоров об авторском праве в 2021-2022 годах.

Представительство нашей страны в комитетах ВОИС - это, прежде всего, выражение уважения и почтения к Азербайджанскому государству, всегда поддерживавшему развитие этой сферы, а также к успешно реализуемым Президентом Ильхамом Алиевым экономическим и институциональным реформам.

Также отметим, что на 66-м заседании Ассамблей государств-членов ВОИС председатель Правления Агентства интеллектуальной собственности К. Иманов, принявший участие в мероприятии в онлайн-формате, рассказал об успехах, достигнутых в сфере интеллектуальной собственности в Азербайджане. Он отметил, что интеллектуальная собственность, способствующая развитию инноваций, творческого предпринимательства, инвестиций и конкурентных рынков, является приоритетной в нашей стране. Особое внимание уделяется созданию "умных сел" (smart сел) и "умных городов" (smart городов) на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Председатель Правления К. Иманов также представил информацию о создании "Открытых реестров" изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и географических указаний, внедрении 3D-формата, патентной аналитики, сокращении сроков рассмотрения заявок, значительном росте изобретательской и патентной активности по сравнению с предыдущими годами и других нововведениях.