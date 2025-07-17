https://news.day.az/world/1768378.html ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров «Хезболлах» в Ливане Израильские военные нанесли новый удар по Южному Ливану. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба. Согласно ее заявлению, целью атаки была ликвидация командира морских сил элитного подразделения "Радван" военного крыла шиитской организации "Хезболлах" Хасана Ахмеда Сабры.
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров «Хезболлах» в Ливане
Израильские военные нанесли новый удар по Южному Ливану.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно ее заявлению, целью атаки была ликвидация командира морских сил элитного подразделения "Радван" военного крыла шиитской организации "Хезболлах" Хасана Ахмеда Сабры.
По данным пресс-службы, удар был нанесен в районе населенного пункта Кфур на юге арабской республики.
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