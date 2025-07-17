ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров «Хезболлах» в Ливане

Израильские военные нанесли новый удар по Южному Ливану.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, целью атаки была ликвидация командира морских сил элитного подразделения "Радван" военного крыла шиитской организации "Хезболлах" Хасана Ахмеда Сабры.

По данным пресс-службы, удар был нанесен в районе населенного пункта Кфур на юге арабской республики.