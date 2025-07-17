Азербайджан - единственная страна, увеличившая экспорт газа в ЕС

Импорт трубопроводного природного газа странами Европейского союза (ЕС) в июне 2025 года снизился на 12% в годовом выражении, составив 11,5 млрд кубометров, передает Day.Az со ссылкой на Форум стран-экспортеров газа (GECF).

Согласно данным GECF, это также на 5% меньше, чем в предыдущем месяце. Среди всех поставщиков только Азербайджан зафиксировал месячный рост экспорта трубопроводного газа в ЕС в июне, тогда как поставки из Норвегии продолжали снижаться из-за плановых ежегодных профилактических работ.

"За первое полугодие 2025 года совокупный импорт трубопроводного газа в ЕС достиг 71 млрд кубометров, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом поставки трубопроводного газа из Алжира выросли на 2% в годовом выражении, тогда как импорт из всех остальных стран-поставщиков сократился. В июне 2025 года ни один из пяти крупнейших поставщиков трубопроводного газа в ЕС не увеличил экспорт в годовом выражении", - говорится в отчете.

В период с января по июнь 2025 года импорт трубопроводного газа в Германию увеличился на 5% в годовом выражении, составив почти четверть от общего объема импорта региона. Импорт Бельгии вырос на 1% в годовом исчислении, в результате чего к июню 2025 года страна заняла третье место среди крупнейших пунктов ввоза трубопроводного газа в ЕС. Поставки в Италию практически не изменились по сравнению с прошлым годом, составив 15% от общего импорта трубопроводного газа ЕС в 2025 году.

Экспорт трубопроводного газа из Алжира увеличился на 2% в годовом выражении в оба основных европейских направления - Италию и Испанию. Кроме того, с апреля 2025 года наблюдается резкий рост нетто-потока трубопроводного газа из Великобритании в ЕС через интерконнекторные газопроводы: поставки из Великобритании выросли на 15% в годовом выражении, достигнув 2,5 млрд кубометров за первое полугодие.

Отметим, что Азербайджан поставляет газ в Европу через Трансадриатический трубопровод, который является частью Южного газового коридора. Его первоначальная пропускная способность составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью увеличения до 20 миллиардов кубометров.