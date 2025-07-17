Азербайджан и Вьетнам утвердили трехлетний План действий

Принят трехлетний План действий между Азербайджаном и Вьетнамом.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.

"В Ханое были проведены содержательные обсуждения с министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зьеном в атмосфере взаимного доверия и дружбы, охватившие все направления двусторонних отношений. Третье заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Вьетнам под нашим сопредседательством стало важным шагом на пути укрепления торгово-экономического сотрудничества на основе стратегического партнёрства и завершилось продуктивно - принятием Плана действий на 2025-2027 годы, предусматривающего реализацию 58 мероприятий по 17 направлениям", - отмечается в публикации министра.